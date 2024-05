Weyhe - Bei einem Unfall zwischen einem Laster und einem Schulbus sind am Mittwoch im Landkreis Diepholz neun Kinder leicht verletzt worden. Sie seien vorsorglich zur Beobachtung in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt saßen ihm zufolge 24 Schulkinder in dem Bus. Der Beamte sprach von einem „leichten Auffahrunfall“ in der Gemeinde Weyhe, bei dem der Lastwagen auf den Bus auffuhr. Auch der Lkw-Fahrer und die Busfahrerin seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Details zum Unfall gab es zunächst nicht.