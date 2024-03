LOL: Mit neuen Stars noch vor OStern Fünfte Staffel "Last One Laughing" auf Amazon Prime Video: Trailer zur Serie veröffentlicht

Das Comedy-Format Last One Laughing von Michael "Bully" Herbig ist eines der meistgestreamten Hits in Deutschland und Österreich. Start, Besetzung und mehr - alles, was zur neuen Staffel LOL bekannt ist.