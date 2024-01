Das Comedy-Format Last One Laughing von Michael "Bully" Herbig ist eines der meist gestreamten Hits in Deutschland und Österreich. Start, Besetzung und mehr - was zur neuen Staffel LOL bekannt ist.

Fünfte Staffel "Last One Laughing" auf Amazon Prime Video angekündigt: Was die Zuschauer erwartet

Auf der Streaming-Plattform Amazon Prime Video sorgen zahlreiche deutsche Comedians für den grandiosen Erfolg von vier Staffeln "LOL: Last One Laughing", nun folgt die fünfte Staffel des Formats. Michael "Bully" Herbig ist der Kopf hinter "LOL: Last One Laughing".

Magdeburg/Halle (Saale) - Der Comedy-Hit „LOL: Last One Laughing“ läuft seit 2021 auf Amazon Prime Video und zählt zu einem der erfolgreichsten Titel auf Prime. Laut Prime Video ist die vierte Staffel von LOL der meist gestreamte deutsche Titel in Deutschland und Österreich gewesen.

Wenig verwunderlich, dass Fans seit längerem auf eine fünfte Staffel warten - und bekommen diese. Kürzlich durften sich die Fans des Formats von und mit Michael „Bully“ Herbig über ein Weihnachtsspecial freuen, nun wurde die fünfte Staffel von Prime Video bestätigt.

"Last One Laughing": Start der fünften LOL-Staffel noch vor Ostern 2024 auf Amazon Prime?

Ein konkreter Starttermin des Comedy-Formats wurde nicht genannt. Doch wie bei den vorherigen, wurde auch die fünfte Staffel für Ostern angekündigt. Die erste Folge der Staffel startete immer am Donnerstag vor Ostern, sodass der Start 2024 auf den 28. März fallen könnte.

Rund zweieinhalb Monate müssen sich Fans der Serie also noch gedulden, ehe sie ihre favorisierten Comedians wieder auf der Streaming-Plattform von Amazon sehen können.

Welche Stars sind bei der fünften Staffel „LOL: Last One Laughing“ dabei?

Als Host der Show und ständiger Beobachter der Teilnehmer ist erneut Michael „Bully“ Herbig fester Bestandteil der Serie. Wer noch mit dabei ist, ist bislang leider noch nicht bekannt. Es ist allerdings durchaus wahrscheinlich, dass Comedians der vergangenen Staffel wieder auftreten. Einige der Teilnehmer waren bereits mehrfach Bestandteil des Casts.

So traten etwa Anke Engelke, Bastian Pastewka, Kurt Krömer, Martina Hill, Carolin Kebekus und Max Giermann in mehreren Staffeln des Formates auf.

Das Konzept der Serie bleibt unverändert: Zehn Comedy- und Stand-Up-Profis befinden sich in einem Studio und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen verbringen. Wer zu oft lacht, verliert.

Seit der Debutstaffel 2021 feiert die Show zahlreiche Erfolge und gewann unter anderem den Deutschen Fernsehpreis sowie den Deutschen Comedypreis 2021. Zudem ist LOL einer der meist gestreamten Titel auf Amazon Prime.

Otto Waalkes als Kandidat bei dem Streaming-Format auf Amazon?

Erfahrungsgemäß werden die neuen Kandidaten bis kurz vor Start der neuen Staffel geheimgehalten. Wie die Bild exklusiv erfahren haben will, soll der berühmte Komiker Otto Waalkes mit von der Partie sein. Eine offizielle Bestätigung von Amazon oder Otto Waalkes selbst steht noch aus, sodass es sich bisher um reine Spekulation handelt.

Allerdings hatten sich die Kandidaten-Prognosen der Bild-Zeitung, was die Teilnehmer der vorherigen Staffeln angeht, bisher oftmals bewahrheitet. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass Otto tatsächlich in der fünften Staffel vor der Kamera zu sehen ist, sei es als Kandidat oder als Gast.