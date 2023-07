Dresden (dpa) – - Lara Berger bleibt weitere zwei Jahre beim Volleyball-Bundesligisten Dresdner SC. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlängerte die 21-Jährige ihren Vertrag bis 2025. Die Diagonalangreiferin war im vergangenen Sommer vom deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart an die Elbe gewechselt und bekam in ihrer ersten Saison in Dresden viele Spielanteile.

In den Playoffs zog sich die 1,96 Meter große Athletin allerdings eine Schulterverletzung zu. Sie musste sich deshalb vor einigen Wochen in Heidelberg bei einem Schulterspezialisten einer Operation unterziehen und befindet sich noch in der Reha. „Lara hat eine gute erste Saison gespielt, in der sie viel Erfahrung sammeln konnte und viele Spielanteile hatte. Für mich ging ihre Entwicklung schneller als erwartet voran“, sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.