Hannover - Rund 200 Kommunen in Niedersachsen erhalten mehr Zeit für die geförderte Aufwertung ihrer Innenstädte. Wie das Landesministerium für regionale Entwicklung am Montag mitteilte, will die EU-Kommission eine Verlängerung der auf Mitte August datierten Frist bis zum Jahresende ermöglichen. Profitieren können demnach Projekte aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“, deren Umfang bei mehr als 200.000 Euro liegt und deren Bewilligungszeitraum noch läuft. EU-Rat und EU-Parlament müssen dem Entwurf noch zustimmen, die Kommunen können die Verlängerung jedoch schon jetzt bei der NBank beantragen. „Das ist eine sehr gute Nachricht für die Kommunen“, sagte Regionalministerin Wiebke Osigus (SPD).