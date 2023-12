Altenberg - Der dreimalige Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat für die erste Saison-Niederlage von Max Langenhan gesorgt. Auf dem Eiskanal im sächsischen Altenberg setzte sich der Berchtesgadener am Freitag mit einem Vorsprung von 0,13 Sekunden vor dem 24 Jahre alten Weltcup-Führenden aus Friedrichroda und dem Chemnitzer Timon Grancagnolo durch. Damit rehabilitierte sich der 34-Jährige Loch für den vorletzten Platz beim letzten Weltcuprennen im kanadischen Whistler mit einer gelungenen WM-Generalprobe in Sachsen. Ende Januar finden die Weltmeisterschaften in Altenberg statt.

Bei den Frauen holte sich Lochs Vereinskameradin Anna Berreiter den Titel. Die 24 Jahre alte amtierende Weltmeisterin siegte mit großem Vorsprung vor der Zwickauerin Melina Fischer (1,24 Sekunden zurück) und Alina Bräutigam von dem RRV Sonneberg/Schalkau. Die im Weltcup führende Julia Taubitz vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal ließ den zweiten Durchgang aus.

Bei den Doppelsitzern mussten die sechsmaligen Olympiasieger und neunmaligen Weltmeister Tobias Wendl und Tobias Arlt von der Renngemeinschaft Berchtesgaden/Königssee dem Doppel Hannes Orlamünder/Paul Gubitz aus Zella-Mehlis den Vortritt lassen. Die Damen-Konkurrenz gewannen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal. Das Duo von der Renngemeinschaft Altenberg/Winterberg verteidigte damit ebenso den Titel wie Loch und Berreiter. Den Titel in der Teamstaffel sicherten sich die Meister der Einzel- und Doppelsitzer-Disziplinen mit einer Tausendstelsekunde Vorsprung vor der Staffel der Vizemeister.