Bremen - Werder Bremen muss in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Skelly Alvero verzichten. Der 21-Jährige hat sich im Training am Freitag eine Verletzung am Schultereckgelenk zugezogen, wie eine MRT-Untersuchung ergab. Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Samstag soll die Verletzung des Leihspielers von Olympique Lyon konservativ behandelt werden. Alvero muss daher nicht operiert werden. Die Bremer hoffen, dass der Franzose im Saison-Endspurt noch einmal zum Einsatz kommen kann.

„Die Verletzung von Skelly ist natürlich ein weiterer Rückschlag für ihn und für uns“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz. „Es tut mir für Skelly leid, weil er sich hier sehr gut in die Gruppe eingebracht und auch auf dem Feld gute Spiele gemacht hat.“

Werder hatte Alvero im Winter von Olympique Lyon ausgeliehen. Beide Clubs haben eine Kaufoption für den Sommer vereinbart. Für Werder kam Alvero bislang in sechs Spielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

Außer Alvero fehlen Trainer Ole Werner im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) sieben weitere Spieler. Werder reist also mit dem letzten Aufgebot zum designierten deutschen Meister.