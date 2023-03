Erfurt - Mit Musik an privaten Orten beginnen am Freitag die diesjährigen Thüringer Bachwochen. Traditionell macht die „Lange Nacht der Hausmusik“ den Auftakt des Festivals, in dem Barockmusik an authentischen Wirkungsstätten des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) im Mittelpunkt steht. An vielen Orten Thüringens öffnen Familien, Kirchengemeinden, Musikschulen und Museen ihre Häuser für das Musizieren im kleinen Kreis.

Bei den Bachwochen, die in diesem Jahr unter dem Motto „Zuversicht“ stehen, sind insgesamt 50 Konzerte geplant. Das von einem Verein getragene und unter anderem vom Land finanziell unterstützte Festival dauert bis zum 23. April.

Unabhängig von den Bachwochen rücken auch Instrumentalisten des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera bei Hausmusik ganz nah an ihr Publikum heran. In insgesamt elf Konzerten in privaten Wohnungen führen sie Kammermusik auf. Am Freitag spielen sie in Altenburg, am Samstag in Gera.