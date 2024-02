Ein Protestplakat mit der Aufschrift „Landwirte mache jeden satt, auch die Gegner die er hat!“ ist bei einer Demonstration in Magdeburg an einem Traktor befestigt.

Stendal - Erneut haben Landwirte in Stendal und Tangermünde gegen die Politik der Regierung demonstriert. Wie die Polizei Stendal am Freitagabend mitteilte, fuhr ein Protestzug mit 193 Fahrzeugen von Stendal nach Tangermünde. In der Spitze seien bis zu 550 Personen an den Protesten beteiligt gewesen. Bis auf die Verkehrsbeeinträchtigungen seien die Versammlungen störungsfrei verlaufen.