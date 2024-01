Hannover - Hunderte Landwirte wollen am Donnerstag erneut mit Treckern für den Erhalt ihrer Steuervorteile demonstrieren, unter anderem in Hannover. Geplant ist eine morgendliche Sternfahrt in die niedersächsische Landeshauptstadt. Die Polizei rechnet dabei mit mehreren Hundert Fahrzeugen. Zu einer anschließenden Kundgebung am Landtag (11.30 Uhr) werden neben Landvolk-Präsident Holger Hennies auch Vertreter der drei Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP im Bundestag erwartet, darunter FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Die Polizei stellt sich auf mehr als 1000 Teilnehmer ein.

Die Trecker-Konvois für die Sternfahrt sollen sich zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr in Sehnde, Garbsen, Wedemark und Gehrden bilden. Betroffen sind die Bundesstraßen 6 und 65 sowie die Landstraße 190.

Auch im Ammerland müssen Autofahrer wegen Trecker-Demos wieder mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie der Landkreis mitteilte, wurden Straßenblockaden in Westerstede angemeldet, mit denen von 6 Uhr morgens an eine Auffahrt auf die Autobahn 28 sowohl in Richtung Oldenburg als auch in Richtung Emden/Leer nicht möglich sein werde. Man habe sich mit den Veranstaltern aber darauf verständigt, dass die Autobahnabfahrten freigehalten werden, um Rückstaus zu verhindern.

Die Landwirtschaft will ihre Proteste die ganze Woche über fortsetzen. Auslöser für die Demos waren Pläne der Bundesregierung, Subventionen für die Branche zu kürzen. Einen Teil dieser Pläne hat die Ampel-Koalition bereits zurückgenommen. Die Rückvergütung für Agrardiesel soll aber schrittweise gestrichen werden.