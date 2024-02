Braunschweig - Landwirte haben die Autobahn 2 zwischen Braunschweig-Watenbüttel und Peine-Ost blockiert - und Mist, Baumstämme und Autoreifen auf die Fahrbahn gekippt. Die Autobahn sei in Richtung Hannover gesperrt, der Verkehr werde in Watenbüttel abgeleitet, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Es gebe erste Staus. Die Kommunikation mit den Landwirten sei „schwierig“, die technische Einsatzeinheit der Polizei sei alarmiert, um möglicherweise mit schwerem Gerät die Fahrbahn zu räumen. Etwa 30 Demonstranten seien auf der Autobahn, außerdem rund 15 Maschinen, vor allem Traktoren. Die Polizei prüft die Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.