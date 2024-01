Landwirte in Thüringen protestieren mit Blockaden

Erfurt - Landwirte in Thüringen protestieren am Montag weiter gegen Subventionskürzungen. Es seien mehrere Blockaden mit Traktoren geplant, wie die Polizeiinspektionen in Gotha, Jena, Nordhausen und Eichsfeld mitteilten. Demnach hätten Bauern vor, die L3080 bei Bleicherode - ein A38-Autobahnzubringer - bis 19 Uhr zu blockieren.

Im Stadtgebiet Heilbad Heiligenstadt, Leinefelde, Uder und Breitenworbis planen Landwirte laut Polizei Eichsfeld, besonders Kreisel zu besetzen. Dabei soll der Verkehr freigehalten werden, wie es hieß. Gegen Mittag ziehen die Bauern laut Polizei durch das Stadtgebiet von Heilbad Heiligenstadt.

Ein Traktorkorso fährt laut Polizei Jena von Orlamünde (Saale-Holzland-Kreis) bis Zöllnitz, es seien 250 Fahrzeuge angemeldet. Auf der B176 zwischen Döllstädt (Landkreis Gotha) und Andisleben wollen Landwirte den Angaben zufolge mit etwa 150 Traktoren hin und her pendeln.