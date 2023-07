Dass Wassermelonen in Südeuropa wachsen, ist hinlänglich bekannt. Aber auch in Norddeutschland wird die exotische Frucht angebaut. Geht das überhaupt?

Vordorf - Wassermelonen müssen nicht zwangsläufig aus dem Süden stammen - auch in Niedersachsen werden die Früchte angebaut. Das Eickenhofer Spargelreich im Landkreis Gifhorn versucht sich in dieser Saison zum ersten Mal an den exotischen Früchten, für den Verkauf im Supermarkt. „Ende Juli oder Anfang August sind die ersten Früchte reif“, sagte Geschäftsführer Paul Schofer. Der regionale Anbau bringe den Vorteil, dass der lange Transportweg aus Südeuropa wegfalle, sagte er. Die Melone könne so länger reifen, bevor sie in den Verkauf gehe. So werde sie süßer.

Auch im Landkreis Uelzen bauen Landwirte seit mehreren Jahren Wassermelonen an. „Wir wollen uns als Gemüsehof breit aufstellen und die süßen Früchte in den Handel bringen“, sagte Philipp Steffan vom Hof Brummelkamp. Auch wenn der Erntezeitraum nur kurz sei, anders als beispielsweise in Spanien.

„Der Anbau von Wassermelonen findet in Niedersachsen noch in recht kleinem Maßstab im Experimentierstadium statt“, sagte Wolfgang Ehrecke von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Daher lägen der Organisation noch keine Zahlen zu den Anbaubetrieben und Ernteerträgen vor, sagte er.

Ein Kammerexperte für Gemüsebau erklärte aber, dass der Anbau von Wassermelonen recht gut möglich sei, wenn es am jeweiligen Standort in der Wachstumsphase genügend Sonnenstunden und eine auskömmliche Wasserversorgung gebe.

„Wassermelonen brauchen klimatisch viel Wärme, viel Temperatur“, sagte Schofer. Das geschehe im geschützten Anbau in einem Tunnel. In der ersten Mai-Hälfte wurden die Samen gepflanzt. Mittlerweile erreichen die Melonen schon eine Größe von viereinhalb bis fünf Kilogramm. Die Größe sei aber begrenzt, das liege an der Melonenart, sagte er. „Durch Klopfen prüft man dann, ob die Melone reif ist oder nicht.“

Auf dem Eickendorfer Spargelhof wurden in diesem Jahr Melonen auf einer Fläche von 0,3 Hektar angepflanzt. Erwartet werde eine Ernte von etwa zwölf Tonnen.