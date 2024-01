„Kompetenz in der Politik!“ fordert ein Transparent bei einer Blockade durch Bauern der Autobahnauffahrt Leipzig Ost an der A14.

Chemnitz/Dresden - Landwirte in Sachsen protestieren weiter gegen Subventionskürzungen. Das Lagezentrum des Innenministeriums in Dresden sprach am Montag von einzelnen Blockaden, vor allem im Chemnitzer Raum, aber auch im Bereich Görlitz. „Schwerpunkt ist der Erzgebirgskreis“, sagte ein Sprecher. Seit Sonntagnachmittag gebe es zudem lose Verbände von Traktoren, die in Richtung Berlin fahren, es gebe bisher keine Behinderungen. „Das sind mal zehn oder 15 Fahrzeuge.“

Es könne zu Verkehrseinschränkungen kommen, teilte die Chemnitzer Polizei mit. Besonders im Erzgebirgskreis komme es zu Protesten: im Drebacher Ortsteil Spinnerei, in Annaberg-Buchholz, in Thermalbad Wiesenbad, in Gelenau und an der Kreuzung von B169 und S283 bei Lößnitz demonstrieren die Bauern teilweise mit Traktoren. Darüber hinaus wollen die Landwirte den Angaben zufolge am Montag mit einem Autokorso von Penig und Zschopau nach Chemnitz in die Brückenstraße fahren.