Erneut stehen Traktoren auf dem Domplatz in Magdeburg: Bauernverbände fordern zügige Neuwahlen nach dem Aus der Regierungskoalition in Berlin.

Magdeburg - Nach dem Bruch der Ampel-Koalition haben Landwirte auf dem Domplatz in Magdeburg demonstriert und rasche Neuwahlen gefordert. Es sei nicht hinnehmbar, zwei weitere Monate zu warten, bis die Vertrauensfrage gestellt werde, hieß es in einer Mitteilung von Bauernbund und der Interessengemeinschaft „Land schafft Verbindung“. Dutzende Traktoren und Lkw hatten sich am Abend auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht. Anfang des Jahres hatte es deutschlandweit bereits wochenlange Demonstrationen von Landwirten gegeben. Sie richteten sich damals unter anderem gegen die Streichung von Subventionen.