Meißen - Mit Blockaden von Einfahrten eines Logistik- und einem Lebensmittellagers haben Landwirte im Landkreis Meißen die bundesweiten Bauernproteste fortgesetzt. Die Zufahrt zum Logistikunternehmen in Radeburg sei inzwischen wieder frei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Blockade des Zentrallagers einer Supermarktkette in Thiendorf wurde bis 13 Uhr angemeldet.

„Polizisten betreuten die Demonstration“, sagte ein Sprecher. Bei beiden Blockaden habe es keine Zwischenfälle gegeben. Beide Demonstrationen seien kurzfristig bei der Polizei angemeldet worden.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht den Bauern nicht aus.