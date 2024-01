Weyhe - Bauern versperren nach Angaben der Polizei mit Traktoren den Zugang zum Aldi-Warenlager in Weyhe (Landkreis Diepholz). Die Blockade begann am Donnerstagabend, wie der Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz am Freitagmorgen sagte. Das An- und Abliefern der Waren ist demnach nur eingeschränkt möglich. Eine Rettungsgasse sei frei, schrieb die Polizei auf X, vormals Twitter.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.