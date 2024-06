Stade - Nach dem Fund einer Kinderleiche im niedersächsischen Estorf im Landkreis Stade haben Polizeibeamte bis in die Nacht den Fundort abgesucht. Dieser sei akribisch aufgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zuvor hatte ein Landwirt am Montagnachmittag bei Mäharbeiten auf einer Wiese den Leichnam des Kindes gefunden. Angaben zum genauen Fundort gab es zunächst nicht. In der Region wird der sechsjährige Arian seit dem 22. April vermisst. Rund eine Woche lang suchten Einsatzkräfte und Helfer in Dörfern, Wiesen und Wäldern Tag und Nacht nach dem Jungen. Zeitweilig waren bis zu 1200 Menschen beteiligt. Auch danach gab es Suchaktionen.