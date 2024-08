Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt laut Umfragen aus dem Stand auf zweistellige Werte in Sachsen. Wichtigstes Thema der Partei ist der Frieden in Europa.

Dresden - Für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen ist der Frieden in Europa das wichtigste Thema auch im Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September. „Wir wollen Friedensverhandlungen. Eine Sicherheitsarchitektur geht nur mit Russland“, sagte BSW-Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann im ZDF-Morgenmagazin. Sie lehnte eine weitere Stationierung von US-Waffen in Deutschland ab, weil diese eine neue Eskalationsstufe bedeuten würden und Deutschland zum Ziel geraten könnte.

Laut ZDF-Politbarometer liegt die CDU mit 34 Prozent vor der AfD (30 Prozent). Es folgt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 11 Prozent. SPD und Grüne kämen auf jeweils 6 Prozent, den Linken droht mit 4 Prozent ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Nach diesen Umfragewerten könnte die CDU ihr bisheriges Bündnis mit SPD und Grünen fortsetzen.