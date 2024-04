Landtag will Landesdatenschützerin wählen

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landtag will am Mittwoch einen neuen Versuch unternehmen, das Amt des Landesdatenschutzbeauftragten zu besetzen. Die Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und FDP haben dafür Maria Christina Rost vorgeschlagen, die derzeit beim Landesdatenschützer in Hessen arbeitet. Die Neubesetzung des Amts ist seit 2018 mehrfach misslungen, obwohl die Hürden gesenkt worden sind. Für die Wahl sind im Parlament 49 Stimmen nötig.

Außerdem stehen Aktuelle Debatten zum Thema soziale Gerechtigkeit, zu Schwangerschaftsabbrüchen sowie zur Entwaffnung von Rechtsextremisten auf der Tagesordnung.