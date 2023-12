Magdeburg - Bei der Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt steht am Donnerstag (ab 9.30 Uhr) vor allem die Finanzpolitik im Vordergrund. Im Parlament will die schwarz-rot-gelbe Koalition den Nachtragshaushalt 2023 verabschieden. Damit soll das Corona-Sondervermögen abgesichert werden. Außerdem soll der Haushalt 2024 beschlossen werden. Finanzminister Michael Richter (CDU) plant für das nächste Jahr so hohe Ausgaben wie nie zuvor. Der Entwurf hat ein Volumen von mehr als 14 Milliarden Euro. Rund 4,5 Milliarden Euro sind für Personalkosten eingeplant.

Zudem stehen Debatten zu den Themen „Demokratische Kultur in den Spezialeinheiten der Polizei“ und zu Kunst-Ankäufen durch das Land auf der Tagesordnung.