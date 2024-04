Potsdam - Der Landtag Brandenburg ruft Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse zur Beteiligung an der Juniorwahl auf. Das Schulprojekt soll parallel zur Landtagswahl am 22. September stattfinden und Jugendliche auf eine Wahl vorbereiten. Die Schülerinnen und Schüler werden zunächst über Wahlsysteme, Demokratie und verschiedene Parteien informiert und dürfen dann selbst wählen. Reale Konsequenzen haben die Wahlergebnisse aber nicht.

Im Land Brandenburg ist es bereits die fünfte Juniorwahl, die parallel zur Landtagswahl stattfindet. Im Jahr der letzten Europawahl, 2019, nahmen deutschlandweit 2760 Schulen an dem Projekt teil. Jugendliche, die 16 oder älter sind, dürfen in Brandenburg an beiden Wahlen teilnehmen. Am 22. September werden die Ergebnisse der Schülerwahl dann online bekannt gegeben.