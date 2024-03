Manche Redner formulieren kurz und prägnant, andere verlieren sich in langen Ausführungen. Das geht auch den Landtagsabgeordneten so. Deshalb gibt es Regelungen zur Redezeit.

Erfurt - Die Abgeordneten des Thüringer Landtages haben die Regeln neu gefasst, welcher Politiker wie lange im Parlament reden darf. Unter anderem beschlossen die Parlamentarier am Freitag in Erfurt mit einer Änderung der Geschäftsordnung, dass die Dauer von Zwischenfragen nicht mehr auf die Redezeit der Abgeordneten angerechnet wird. In der Vergangenheit hätten lange Zwischenfragen häufig dazu geführt, dass die Redezeit von Abgeordneten teilweise deutlich verkürzt worden sei, hieß es zur Begründung. Über die Änderung der Geschäftsordnung war seit 2022 immer wieder in einer Arbeitsgruppe beraten worden.