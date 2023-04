Extremismus

Stiftung: Bei rechten Vorfällen an Schulen wird abgewiegelt

Die Schilderungen von Lehrkräften zu rechten Vorfällen an ihrer Schule überrascht Experten der Amadeu Antonio Stiftung nicht. Die Organisation erhofft sich, dass der Brief von Pädagogen aufrüttelt: Rechtsextremismus dürfe an Schulen nicht als Bagatelle abgetan werden.