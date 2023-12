Hilfspaket Landtag erklärt Notlage - AfD sieht Verfassungsbruch

Mit insgesamt zwei Milliarden Euro auf Pump will die Brandenburger Regierung wegen gestiegener Kosten Familien, Kommunen und Firmen stützen. Dafür musste der Landtag erneut erklären, dass das Land in eine Notlage ist. Die AfD will das nicht, sie prüft eine Klage.