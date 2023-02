Magdeburg - Das geplante Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle sowie die Bildungspolitik beschäftigen am Freitag den Landtag. Mit dem Zukunftszentrum sind viele Erwartungen für die weitere Entwicklung der Saalestadt verbunden, die Grünen-Landtagsfraktion hat eine Aktuelle Debatte dazu beantragt. Das 200 Millionen Euro teure Zentrum soll bis 2028 entstehen und Begegnungs- und Forschungsstelle zugleich sein. Halle hatte sich als Standort unter mehreren Bewerberstädten durchgesetzt.

Die Linke-Fraktion bringt das Thema Unterrichtsversorgung und die Suche nach Lösungen auf die Tagesordnung des Parlaments. Nach dem jüngsten Schulgipfel, nach dem Lehrer künftig eine Stunde pro Woche länger vor der Klasse stehen sollen, sei ein kompletter Neustart unter der Beteiligung des Landtags nötig, so die Linke. Erforderlich sei ein Forum, in dem alle auf Augenhöhe nach Lösungen suchten. Die Linke plädiert zudem dafür, die Zusatzstunde zurückzunehmen, und die in Aussicht gestellte bessere Bezahlung der Grundschullehrkräfte zu konkretisieren.