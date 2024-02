Hannover - Die Zukunft der Landwirtschaft ist ein Schwerpunktthema der Landtagssitzung am Donnerstag (9.00 Uhr) in Hannover. Die beiden Regierungsfraktionen Grüne und SPD bringen einen entsprechenden Antrag ins Parlament ein, wie auch die oppositionelle CDU. Am Mittwoch protestierten zahlreiche Bauern mit ihren Treckern vor dem Landtag in Hannover.

Mit Trecker-Korsos machten Landwirte in den vergangenen Wochen quer durch die Republik Front gegen schon abgeschwächte Pläne der Bundesregierung für Steuermehreinnahmen im Haushalt 2024. Konkret soll die seit mehr als 70 Jahren bestehende Agrardiesel-Begünstigung wegfallen. Noch können sich Betriebe die Energiesteuer teilweise zurückerstatten lassen - mit einer Vergütung von 21,48 Cent pro Liter. Ursprünglich sollte die Hilfe sofort ganz wegfallen. Nun soll sie über drei Jahre auslaufen. Eine zunächst geplante Streichung auch der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge hat die Regierung ganz fallen lassen.