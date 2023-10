Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt debattiert am Donnerstag über den Ausbau erneuerbarer Energien. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie Kommunen und Einwohner in Sachsen-Anhalt vom Ausbau finanziell profitieren könnten. Nach Angaben des Energieministeriums sind in Sachsen-Anhalt insgesamt 2807 Windenergieanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von knapp 5347 Megawatt in Betrieb.

Außerdem steht eine Debatte zur Finanzierung des Deutschlandtickets auf der Tagesordnung. Zudem dringt die AfD-Landtagsfraktion auf die Erarbeitung eines Konzepts zum Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten an Schulen. Auch darüber beraten die Abgeordneten.