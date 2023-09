Eine Schülerin nimmt am Unterricht teil.

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Freitag über die Zukunft der Schulsozialarbeit im Land. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit ist noch nicht geklärt. Es sei von unerlässlicher Bedeutung, dass das Land diese sicherstelle, heißt es in einem Antrag der Grünen-Fraktion. Einige Kommunen würden die von der Landesregierung angekündigte finanzielle Beteiligung nicht übernehmen können und folglich Schulsozialarbeit abbauen. Außerdem stehen Debatten zur Inflation, zum Fachkräftebedarf in der Bildung und zur Biotechnologie auf der Tagesordnung.