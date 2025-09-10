Drei Sitzungstage liegen vor den Landtagsabgeordneten. Zum Auftakt gibt es zwei Aktuelle Debatten. Im Zentrum stehen ein Umweltthema und die Migration.

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt startet heute (14.00) in drei Sitzungstage mit vollen Programm. Allein zwölf Gesetzesvorhaben finden sich bis Freitag auf der Tagesordnung. Los geht es mit zwei Aktuellen Debatten: Die Grünen-Fraktion hat beantragt, über die Giftschlammgrube Brüchau zu sprechen. Das Landesbergamt genehmigte Mitte August, dass Tausende Tonnen kontaminierte Abfälle auf der Deponie bleiben dürfen. In der Bevölkerung nahe der Deponie in der Altmark sorgen die Pläne für Unmut. Die AfD will über das Thema Migration und die 2015 massiv gestiegene Zahl der Geflüchteten reden.