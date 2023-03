Dresden - Der Sächsische Landtag will sich doch noch einmal mit dem Härtefallfonds des Bundes für bestimmte Rentner im Osten befassen. Am Donnerstag stimmte die AfD-Fraktion der Dringlichkeit eines Antrages der Linken zu dem Thema zu, so dass er am Nachmittag noch einmal vom Parlament behandelt wird. Die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und SPD enthielten sich der Stimme. Die Linken hatten die Dringlichkeit damit begründet, dass Sachsen nur noch bis 31. März einer Stiftung zu dem Fonds beitreten kann. Die AfD führte das hohe Lebensalter der Betroffenen ins Feld. Anfang Februar hatte der Landtag schon einmal einen Beitritt zu dem Fonds abgelehnt.

Der Härtefallfonds ist vor allem für Ostdeutsche gedacht, deren Rentenansprüche aus DDR-Zeiten nicht ins bundesdeutsche System übernommen wurden. Wenn sie als bedürftig gelten, können sie einmalig 2500 Euro erhalten. Der Bund hat für den Fonds 500 Millionen Euro eingeplant. Er soll von einer Stiftung betreut werden. Die Länder haben die Möglichkeit zur Beteiligung, dann würde sich die Auszahlung verdoppeln. Mecklenburg-Vorpommern hat das zugesagt. In Sachsen sind außer der CDU alle im Landtag vertretenen Parteien dafür. Die CDU hatte wiederholt klargestellt, dass Renten Bundesrecht sind.