Landtag blickt auf ein Jahr Krieg in der Ukraine

Potsdam - Ein Jahr nach dem Beginn erinnert der Brandenburger Landtag heute (10.00 Uhr) an den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Anlässlich des Jahrestages halten Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die ukrainische Gesandte Iryna Samchenko eine Rede. Samchenko arbeitet in der Wirtschaftsabteilung der Botschaft in Berlin.

In der Plenarsitzung ist auch eine Debatte über den Krieg geplant. Vor einem Jahr hatte Woidke der Ukraine die Solidarität des Landes versichert. Das Parlament debattiert auch über die Forderung der Linksfraktion nach staatlicher Beteiligung an der Raffinerie PCK zur Sicherung des Standorts. Deutschland verzichtet seit diesem Jahr freiwillig auf russische Ölimporte über die Pipeline Druschba nach Schwedt. Alternativ fließt Öl über Rostock und Danzig, auch aus Kasachstan sollen Lieferungen kommen.