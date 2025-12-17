weather wolkig
  3. Parlament: Landtag berät über Rettungsdienst, Rundfunk und Wehrpflicht

Telenotarzt und Gemeindenotfallsanitäter könnten bald Alltag werden in Sachsen-Anhalt. Was sonst noch auf der Tagesordnung des Parlaments in Magdeburg steht.

Von dpa 17.12.2025, 03:30
Der Landtag berät über Rettungsdienst, Rundfunk und Wehrpflicht. (Archivbild)
Der Landtag berät über Rettungsdienst, Rundfunk und Wehrpflicht. (Archivbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Mittwoch über eine Änderung des Rettungsdienstgesetzes. Die bisherigen Pilotprojekte Telenotarzt und Gemeindenotfallsanitäter sollen fest im Rettungsdienst verankert werden. Außerdem debattieren die Abgeordneten über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Wehrpflicht. Die Sitzung beginnt um 9.30 Uhr.