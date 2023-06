Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Freitag über Kinderrechte. Die Linke fordert, dass sich die schwarz-rot-gelbe Landesregierung für die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz stark machen soll. Zudem steht eine Debatte zur Lehramtsausbildung auf der Tagesordnung. Die Grünen wollen, dass Studenten sich nicht schon zu Beginn des Studiums für eine Schulform entscheiden. Stattdessen sollen diese im Laufe des Studiums wählen können, ob sie später an der Sekundarschule oder am Gymnasium unterrichten wollen.