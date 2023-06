Hannover - Niedersachsens Landtag diskutiert am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) über den weiteren Kurs vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Die Regierungsfraktionen SPD und Grüne verurteilen in einem Antrag, den sie teils wortgleich von der CDU übernommen haben, den Angriffskrieg Russlands und stellen sich an die Seite der Ukraine. Nicht übernommen wurde allerdings unter anderem die Forderung der CDU, Landespartnerschaften mit Regionen in der Ukraine abzuschließen.

Außerdem wurde der explizite Hinweis gestrichen, dass eine Relativierung der russischen Aggression auch dann zu verurteilen sei, wenn sie „durch ehemalige und amtierende Volksvertreterinnen und Volksvertreter“ erfolge.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU, Carina Hermann, hatte Anfang Juni gemutmaßt, die SPD habe diesen Passus herausgenommen, um den früheren Kanzler Gerhard Schröder und dessen Ex-Frau Doris Schröder-Köpf zu schützen. Dass es keine gemeinsame Initiative mit der CDU gebe, könne nur daran liegen, „dass die Moskau-Connection innerhalb der SPD weiterhin aktiv ist“, sagte sie.

Zu den weiteren Themen in der Landtagssitzung zählt die umstrittene geplante Gasförderung in der Nordsee vor Borkum. Umweltminister Christian Meyer (Grüne) hatte zuletzt erklärt, für sein Ministerium sei das Vorhaben momentan nicht genehmigungsfähig. Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hatte dagegen erklärt, wenn die Sicherheit gewährleistet sei, werde eine Genehmigung erteilt.