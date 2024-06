Pirna - Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Ortschaftswahl in Reichstädt - einem Ortsteil von Dippoldiswalde - für ungültig erklärt. Bei der Wahl am 9. Juni habe der dortige Wahlvorstand etwa drei Stunden lang keine Stimmzettel für die Ortschaftsratswahl gehabt. Wähler konnten in dieser Zeit zwar für die Europawahl, Stadtratswahl und Kreistagswahl ihre Stimmen abgeben, nicht aber für den Ortschaftsrat. 137 Wähler seien davon betroffen gewesen. Der Stadtrat Dippoldiswalde hatte bereits die Wiederholung der Ortschaftsratswahl Reichstädt mit der Landtagswahl am 1. September 2024 beschlossen. Bei der Wahl für den Ortschaftsrat hatte die Wählergemeinschaft Reichstädt am 9. Juni sechs Mandate errungen, die Linke eins.