Wer derzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Norden Brandenburgs nach Mecklenburg unterwegs ist, muss lange Fahrtzeiten in Kauf nehmen. Zwei Landräte wollen das ändern.

Pritzwalk - Zwei Landkreise im Norden Brandenburgs wollen die Bahnstrecke von Neustadt (Dosse) über Meyenburg nach Karow in Mecklenburg zu reaktivieren. Die beiden Landräte für Prignitz und Ostprignitz-Ruppin, Christian Müller und Ralf Reinhardt (beide SPD), stellten in Pritzwalk eine Kosten-Nutzen-Untersuchung vor. Demnach könnte eine Verbindung von Neustadt (Dosse) über Kyritz, Pritzwalk, Meyenburg und Karow bis nach Rostock wirtschaftlich betrieben werden.

Constantin Pitzen von der Fahrplangesellschaft B&B aus Oelsnitz (Sachsen) stellte das Konzept mit dem Titel „Karower Kreuz 365+“ vor. Demnach soll der Bahnhof in Karow (Mecklenburg) zu einem Knotenpunkt mit Umsteigemöglichkeiten nach Ludwigslust oder Waren (Müritz) mit entsprechenden Intercity-Anbindungen ausgebaut werden. Die Strecke von Neustadt (Dosse) bis Rostock könnte zudem in den geplanten Deutschlandtakt eingebunden werden. Der Bahnhof Pritzwalk soll dem Konzept zufolge als Knotenpunkt für Busverbindungen in Orte ohne Bahnanschluss dienen.

Mehr Touristen erwartet

Die Bahnstrecke könnte laut Pitzen nicht nur die bestehende Regionalexpress-Linie 5 von Berlin nach Rostock entlasten, sondern auch positive Auswirkungen auf den Tourismus haben. Vertreter zweier Beratungs- und Planungsbüros gehen von Gesamtkosten zwischen 167 und 170 Millionen Euro aus - je nachdem, ob Elektro- oder Biodieselzüge auf der Strecke eingesetzt werden. In Mecklenburg müsse die derzeit eingleisige Strecke zwischen Güstrow und Schwaan bei Rostock ausgebaut werden.

Laut Landrat Reinhardt ist der Abschnitt zwischen Meyenburg und Güstrow momentan die größte Region ohne Zugang zum System Bahn. „Dabei ist die heute vorgestellte machbare Verbindung ein wichtiges Rückgrat für Wirtschaft, Einheimische und Gäste.“ Eine zweite Achse von Berlin über die Prignitz nach Rostock stabilisiere das Gesamtsystem Bahn.

Derzeit verkehrt die Regionalbahn (RB) 73 zwischen Neustadt (Dosse) und Pritzwalk. Hier besteht zeitweilig ein Anschluss an die RB 74 nach Meyenburg. Von dort aus gibt es momentan nur eine Busverbindung zur Mecklenburgischen Seenplatte. Im Entwurf des Brandenburger Nahverkehrsplans im Mai 2022 war die RB 74 nicht mehr vorgesehen, die RB 73 nur noch teilweise. Der Entwurf stieß in der Region auf Proteste. Im selben Jahr einigten sich die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf eine dreijährige Verlängerung.

„Der Entfall der RB 73 und 74 würde zu einem erheblichen Verlust der Lebensqualität in der Region führen“, betonte der Prignitzer Landrat Müller. Die ländliche Region dürfe nicht durch solche Entscheidungen abgehängt werden.