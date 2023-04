Cottbus/Forst - Nach einem Brief von Lehrkräften zu rechten Vorfällen an einer Schule im Spree-Neiße-Kreis hat Landrat Harald Altekrüger (CDU) der betroffenen Einrichtung Unterstützung zugesagt. „Schule muss ein Ort bleiben, wo sich Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen sicher fühlen und gemeinsam lernen können. Für politischen Extremismus und Gewalt ist hier kein Platz“, hieß es in einer Stellungnahme des Landrates in Forst (Kreis Spree-Neiße). Träger der Schule ist der Kreis jedoch nicht.

Für konkrete Maßnahmen gebe es engen Kontakt mit dem Staatlichen Schulamt in Cottbus, hieß es weiter. An der betroffenen Einrichtung gibt es laut Altekrüger eine vom Landkreis finanzierte Schulsozialarbeit.

In einem offenen Brief hatten Lehrkräfte rechte Vorfälle an der Schule beklagt. Als Beispiele nannten sie unter anderem, dass Schulmobiliar mit Hakenkreuzen beschmiert werde, im Unterricht rechtsextreme Musik gehört werde und in den Schulfluren demokratiefeindliche Parolen gerufen würden. Lehrkräfte und Schüler, die offen gegen rechtsorientierte Schüler- und Elternhäuser agierten, fürchteten um ihre Sicherheit, hieß es. Lehrkräfte berichteten auch über Uneinigkeit im Umgang mit solchen Problemen. Es herrsche ein Gefühl der Machtlosigkeit und der erzwungenen Schweigsamkeit.