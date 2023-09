Friedeburg - Mehr als 150 historische Landmaschinen sind am Samstag zur ersten Veranstaltung dieser Art nach Ostfriesland gekommen. Verantwortlich für das Unimog-Treffen in Wiesedermeer in der Gemeinde Friedeburg im Landkreis Wittmund war Eike Bokker, der selbst fünf Unimogs besitzt. Von Kindesbeinen an ist er ein Fan der Universal-Motorgeräte, die vielseitig einsetzbar sind - vom Schneeschippen bis zum Auftragen von Pflanzenschutzmitteln auf Agrarflächen. „Einige kamen aus Pinneberg, Stade oder Cloppenburg“, sagte Bokker, der Getränke, Essen und eine Tombola organisiert hatte. In zwei Jahren soll es erneut so ein Treffen geben.