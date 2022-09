Landkreise befürchten Rückgang bei Nahverkehrsangebot

Neuhardenberg - Landkreise in Deutschland befürchten angesichts gestiegener Energiepreise einen Rückgang beim Angebot im öffentlichen Nahverkehr. Der Deutsche Landkreistag forderte bei seiner Jahrestagung am Mittwoch eine finanzielle Absicherung des ÖPNV. „Ohne eine so schnell wie möglich erfolgende Erhöhung der Regionalisierungsmittel wird es zu einem Rückgang des Angebots kommen. Das ist die Sorge, die uns umtreibt“, sagte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes, Reinhard Sager. Derzeit debattieren Bund und Länder über ein Folgeangebot des 9-Euro-Tickets.

Sager forderte die Politik auf, den ländlichen Raum zu stärken. „Für die ländlichen Räume ist es in dieser Legislaturperiode schwerer geworden, Mittel zu mobilisieren und Verbesserungen zu erreichen“, sagte Sager, der Landrat im Kreis Ostholstein ist. Gerade in der derzeitigen weltpolitischen Situation mit Auswirkungen auf das Leben der Menschen gehe es um eine Stärkung der Krisenfestigkeit. Das beginne auf kommunaler Ebene, bei den Landkreisen und Gemeinden: „Ihnen muss das Leben leichter und nicht schwerer gemacht werden.“

Auch Bundesagrarminister Cem Özdemir wurde am Nachmittag beim Landkreistag erwartet. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte bei der Tagung von rund 130 Landkreis-Vertretern laut Mitteilung: „Wir lassen die Kreise mit der Energiekrise und den Inflationsfolgen nicht allein. Uns ist bewusst, dass sie zunehmend finanziell belastet werden.“