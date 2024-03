Pirna - Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat ein besonderes Objekt zum Verkauf gestellt. In einer Auktion soll eine in der Vergangenheit zur Berufsschulausbildung genutzte Bierbrauanlage einen neuen Besitzer finden, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Ersteigert werden kann die Anlage inklusive Kühleiswasseranlage, Gärtanks, Schichtenfilter und Lüftungsanlage.

Die Anlage kann über das Internet ersteigert werden. Am Freitag lag das Angebot bei 20.198 Euro. Über 5500 Menschen hatten sich das Angebot bereits angesehen. Das Ende der Auktion ist für den 1. April vorgesehen.