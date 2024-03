Sangerhausen - Im Landkreis Mansfeld-Südharz soll es ab sofort leichter sein, Solaranlagen auf Kulturdenkmalen zu errichten. Die Änderung der Genehmigungspraxis würde alle laufenden und künftigen denkmalrechtlichen Verfahren sowie bisher nicht abgeschlossene Widerspruchsvorgänge betreffen, teilte der Landkreis am Donnerstag mit.

Hausbesitzer bräuchten Alternativen für eine moderne und effiziente Energiegewinnung, erklärte Landrat André Schröder (CDU). Bislang seien denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren für Photovoltaikanlagen und Solarthermie sehr aufwendig und der Ausgang sei für die Antragsteller oft ungewiss gewesen. Dies werde man nun ändern, so Schröder. „Ab sofort werden denkmalrechtliche Genehmigungen in diesem Bereich regelhaft erteilt.“

Das Land hatte zuvor einen entsprechenden Runderlass an die Denkmalschutzbehörden gegeben. Nur erwartbare Substanzschäden an den Kulturdenkmalen könnten laut dem Kulturministerium dazu führen, dass es keine Genehmigung gibt. „Damit entfällt der häufigste bisherige Ablehnungsgrund, nämlich Eingriffe in das Erscheinungsbild eines Kulturdenkmals“, hieß es.