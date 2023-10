Hannover (dpa/lni) - - Die Einwohner des Landkreises Harburg haben im Durchschnitt das höchste verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Niedersachsen. Die Summe lag im Jahr 2021 bei 26.921 Euro, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Dienstag mitteilte. Darauf folgen die Stadt Wolfsburg mit 26.379 Euro und der Landkreis Gifhorn mit 25.364 Euro. Das niedrigste verfügbare Pro-Kopf-Einkommen gab es in der Stadt Wilhelmshaven mit 19.950 Euro.

Für Niedersachsen wurde ein verfügbares Einkommen in Höhe von 23.375 Euro je Einwohnerin und Einwohner ermittelt. Das sind 326 Euro mehr als in 2020, also ein Plus von 1,4 Prozent.

Das gesamte verfügbare Einkommen in Niedersachsen betrug 2021 mehr als 187 Milliarden Euro und damit 1,6 Prozent mehr als 2020. Von den niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten weist die Region Hannover den höchsten Wert mit fast 27 Milliarden Euro auf, darunter mehr als 12 Milliarden in der Landeshauptstadt Hannover.

Das verfügbare Einkommen berechnet sich nach dem Wohnortprinzip. Damit wird das Einkommen, das Pendlerinnen und Pendler an ihren Arbeitsorten erzielen, in ihren Wohnorten berücksichtigt. Somit ist beispielsweise das hohe verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Harburg unter anderem durch die Pendlerbewegungen in die nahe Hansestadt Hamburg erklärbar, in der das Einkommensniveau vergleichsweise höher ist, wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte. Das verfügbare Einkommen pro Kopf zeigt an, wie viel Geld den Menschen durchschnittlich für Konsum und Sparen zur Verfügung steht.