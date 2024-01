Zahlreiche Traktoren stehen in der Bremer Überseestadt bei einer Demonstration von Bauern.

Bremen - Das Präsidiumsmitglied beim Niedersächsischen Landfrauenverband Hannover, Ilka Holsten-Poppe, hat Misstrauen aus der Politik beklagt. „Was uns allen am meisten zu schaffen macht, ist dieses Misstrauen, das aus der Politik den Landwirten entgegengebracht wird“, sagte Holsten-Poppe auf einer Kundgebung in Bremen. Bauern werde unterstellt, dass sie nicht das Beste für Hof, Tiere und bewirtschaftete Flächen wollten. Das stimme nicht. Landwirte seien verantwortungsvoll und wollten das Beste für die Gemeinschaft, in der sie lebten, sagte Holsten-Poppe.

Am Montagmorgen begannen bundesweit Bauernproteste. Der Bauernverband hat zu einer Aktionswoche aufgerufen, um gegen die Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren. Dabei geht es vor allem um die Steuervergünstigung von Agrardiesel. Dass die Bundesregierung einen Teil ihrer Sparpläne zurückgenommen hat, reicht dem Verband nicht aus.

Dem Niedersächsischen Landfrauenverband Hannover gehören nach eigenen Angaben 62 000 Frauen an.