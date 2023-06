Erfurt - Das Land hat in den vergangenen Jahren seine freiwilligen Zuschüsse für den öffentlichen Personennahverkehr in den Kommunen deutlich erhöht. Während im Jahr 2019 noch 23 Millionen Euro solcher Zuschüsse gezahlt wurden, sind es in diesem Jahr rund 31,5 Millionen Euro, wie Infrastruktur-Staatssekretärin Barbara Schönig am Freitag im Thüringer Landtag sagte. Sie antwortete damit auf eine mündliche Anfrage des FDP-Abgeordneten Dirk Bergner. Demnach erhöhten sich die Zuschüsse um etwa 37 Prozent. Im Jahr 2020 steuerte das Land 23,9 Millionen Euro bei, 25,5 Millionen Euro im Jahr 2021 und im vergangenen Jahr rund 26 Millionen Euro.