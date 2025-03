In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Thüringen. Nun legt die Gewerkschaft Verdi eine Schippe drauf.

In etlichen Thüringer Städten wird am Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. (Archivbild)

Erfurt - Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag zu Warnstreiks in weiten Teilen Thüringens aufgerufen. Unter anderem soll die Arbeit niedergelegt werden in Stadtverwaltungen, kommunalen Kitas, der Müllentsorgung oder bei Jobcentern. Betroffen sind demnach unter anderem die Städte Erfurt, Jena, Weimar, Gera und Gotha. In Jena soll der Ausstand zwei Tage andauern.

Auch mehrere Landratsämter, Sparkassen, die Thüringer Fernwasserversorgung oder Standorte der Deutschen Rentenversicherung in Thüringen sind von den Arbeitsniederlegungen betroffen.

Die Gewerkschaften fordern in den Tarifverhandlungen acht Prozent oder mindestens 350 Euro pro Monat mehr Geld und mehr freie Tage. Die Arbeitgeber haben diese Forderungen als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Vom 14. bis 16. März ist die dritte Verhandlungsrunde geplant.