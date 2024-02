Berlin - Fünf Tage vor der Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin hat Landeswahlleiter Stephan Bröchler erneut zum Wählen aufgerufen. Durch die Teilnahme hätten Wahlberechtigte das Privileg, die „schweren Fehler“ der Bundestagswahl 2021 zu heilen, sagte Bröchler am Dienstag in einem Video auf der Plattform YouTube. „Bitte setzen Sie am Sonntag ein Signal: Demokratie zählt!“, sagte der Landeswahlleiter weiter. Zuvor hatte bereits Bundeswahlleiterin Ruth Brand zur regen Teilnahme aufgerufen.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die in der Hauptstadt von Pannen überschattete Bundestagswahl 2021 in 455 von 2256 Berliner Wahlbezirken und den zugehörigen Briefwahlbezirken wiederholt werden. Am Sonntag sind rund 550.000 Berlinerinnen und Berliner zur Wahl aufgerufen - etwa ein Fünftel aller regulär Wahlberechtigten in der Hauptstadt. Eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ist nicht zu erwarten. Möglich sind aber kleinere Verschiebungen bei einzelnen Abgeordneten.

Wahlberechtigte haben nach Angaben der Landeswahlleitung bis Dienstag die Möglichkeit, den Wahlschein für die Briefwahl elektronisch zu beantragen. In den Bezirkswahlämtern können Briefwahlscheine bis Freitag, 18.00 Uhr, beantragt werden. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis Sonntag um 18.00 Uhr entweder persönlich beim zuständigen Bezirkswahlamt abgegeben oder mindestens drei Werktage zuvor per Post verschickt werden. Nachzügler können bis 16.00 Uhr am Samstag ihre Unterlagen in Briefkästen der Deutschen Post innerhalb des Berliner Stadtgebietes einwerfen.