In Magdeburg und Halle lernen und trainieren junge Talente im Nachwuchsleistungssport. Das soll so bleiben, das Land stellt dafür die Weichen.

An den Sportschulen in Magdeburg und Halle (Saale) trainieren und lernen insgesamt rund 1.200 Schülerinnen und Schüler

Magdeburg - Der Landessportbund Sachsen-Anhalt (LSB) betreibt auch in den folgenden Jahren die Internate an den Sportschulen des Landes. Der LSB habe nach einer Ausschreibung den Zuschlag erhalten, teilte das Innenministerium mit. An den Sportschulen in Magdeburg und Halle trainieren und lernen den Angaben zufolge insgesamt rund 1.200 Schülerinnen und Schüler.

Die Sportinternate mit insgesamt 370 Internatsplätzen sowie die Mensen befinden sich in Trägerschaft des Landes. Dort werden die jungen Sportler täglich mit Mahlzeiten versorgt, die auf ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Der neue Vertrag zwischen dem Land und dem LSB läuft bis Juli 2029. Er hat ein Gesamtvolumen von rund 20 Millionen Euro.