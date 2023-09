Hannover - Angesichts des sehr sommerlichen Wetters fordert der Landesschülerrat (LRS) in Niedersachsen einen verbesserten Umgang mit Hitze in den Klassenräumen. Gerade bei hohen Temperaturen werde die Konzentration nicht nur massiv eingeschränkt, ein produktiver Unterricht sei schlicht unmöglich, teilte die Schülervertretung am Mittwoch mit. Die Schulgebäude seien für die warmen Tage nicht konzipiert, sagte Matteo Feind aus dem LRS-Vorstand.

Wenn die Außentemperaturen in den kommenden Jahren weiter steigen, gelte dasselbe auch für die Werte in den Klassenzimmern. „Es ist notwendig, dass gegen diese Aussichten eine adäquate Strategie zur Gewährung des Unterrichts“ geschaffen werde, sagte Feind. Land und Kommunen müssten diese entwickeln, um Schulgebäude besser vor Hitze zu schützen.

Der Schülerrat will eine klare Empfehlung für den Umgang mit Hitzefrei. Die Regelungen sollten präzisiert werden, etwa mit einer Höchsttemperatur in Innenräumen, bei der Hitzefrei ein Muss wird. Solche Vorgaben gebe es in anderen Bundesländern bereits. Zudem sei es wichtig, dass die Regeln auch für den Sekundarbereich II, also die älteren Schüler, gelten.