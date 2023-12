Holzdorf/Schönewalde - Die Landesregierungen von Brandenburg und Sachsen-Anhalt wollen am Dienstag (11.15 Uhr) auf dem Militärflughafen Holzdorf zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung zusammenkommen. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf dem Ausbau des Bundeswehrstandortes Holzdorf-Schönewalde liegen. Zudem sollen länderübergreifende Infrastrukturideen und der Aufbau eines Wasserstoffkernnetzes besprochen werden.

Der Militärflughafen Holzdorf an der Landesgrenze von Brandenburg und Sachsen-Anhalt soll zu einem der wichtigsten Luftstützpunkte der Bundeswehr ausgebaut werden. Die Bundesregierung will unter anderem das Luftverteidigungssystem Arrow 3 aus Israel beschaffen, um anfliegende Raketen in großer Höhe unschädlich machen zu können. Zudem soll Holzdorf der Standort für 47 von 60 der neuen schweren Transporthubschrauber der Bundeswehr werden.

Aktuell arbeiten etwa 1800 Menschen auf dem Militärgelände. Die geplanten Investitionen liegen bei bis zu 700 Millionen Euro. Zudem sollen weitere 700 militärische und zivile Beschäftigte zukünftig am Standort tätig sein.